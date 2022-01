ATP Cup 2022, programma 6 gennaio: orari, guida tv, ordine di gioco partite, streaming (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si disputeranno domani le ultime quattro sfide della fase a gironi dell’ATP Cup 2022. Ci attende una giornata davvero interessante con ben sei squadre su otto (tra cui l’Italia) ancora in corsa per un posto in semifinale. Si comincerà a mezzanotte proprio con gli azzurri che affronteranno la Russia nel remake della finale dell’ATP Cup 2021 (in quell’occasione furono i russi a vincere per 2-0). Ai nostri portacolori servirà assolutamente una vittoria per entrare tra le migliori quattro del torneo ed ecco quindi che Jannik Sinner e Matteo Berrettini avranno pochissimo margine di errore nell’ultima giornata del girone B. Nel primo singolare l’altoatesino sfiderà Roman Safiullin (n.167 del ranking), mentre successivamente il romano avrà il difficilissimo impegno contro il numero 2 del mondo Daniil Medvedev. In caso di parità dopo le prime due partite, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si disputeranno domani le ultime quattro sfide della fase a gironi dell’ATP Cup. Ci attende una giornata davvero interessante con ben sei squadre su otto (tra cui l’Italia) ancora in corsa per un posto in semifinale. Si comincerà a mezzanotte proprio con gli azzurri che affronteranno la Russia nel remake della finale dell’ATP Cup 2021 (in quell’occasione furono i russi a vincere per 2-0). Ai nostri portacolori servirà assolutamente una vittoria per entrare tra le migliori quattro del torneo ed ecco quindi che Jannik Sinner e Matteo Berrettini avranno pochissimo margine di errore nell’ultima giornata del girone B. Nel primo singolare l’altoatesino sfiderà Roman Safiullin (n.167 del ranking), mentre successivamente il romano avrà il difficilissimo impegno contro il numero 2 del mondo Daniil Medvedev. In caso di parità dopo le prime due, ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - qnazionale : Atp Cup 2022, Italia-Russia: orario e dove vederla - zazoomblog : Atp Cup 2022 Italia - Russia: orario e dove vederla - #Italia #Russia: #orario #vederla - zazoomblog : Atp Cup 2022: Argentina ko e Polonia in semifinale Cile batte Norvegia - #2022: #Argentina #Polonia #semifinale - zazoomblog : Tennis: Atp Cup Polonia prima semifinalista - #Tennis: #Polonia #prima #semifinalista -