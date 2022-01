Volley, SuperLega: rinviate altre 3 partite a causa del Covid-19. Civitanova non riesce più a giocare, stop a Trento (Di martedì 4 gennaio 2022) Le molteplici positività al Covid-19 stanno mettendo a durissima prova la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. altre tre partite sono state rinviate a data da destinarsi dopo le tante saltate nelle ultime settimane a causa dell’emergenza sanitaria e della regola che prevede che una squadra possa giocare con massimo tre contagiati in rosa. Verona-Civitanova, Monza-Ravenna, Padova-Trento, tutti match validi per la quarta giornata di ritorno prevista nel weekend dell’8-9 gennaio, non si potranno disputare. La Lube non riesce a giocare in questo inizio di anno: prima i Campioni d’Italia hanno dovuto fare i conti con un cluster al loro interno, mentre questa volta ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Le molteplici positività al-19 stanno mettendo a durissima prova la, il massimo campionato italiano dimaschile.tresono statea data da destinarsi dopo le tante saltate nelle ultime settimane adell’emergenza sanitaria e della regola che prevede che una squadra possacon massimo tre contagiati in rosa. Verona-, Monza-Ravenna, Padova-, tutti match validi per la quarta giornata di ritorno prevista nel weekend dell’8-9 gennaio, non si potranno disputare. La Lube nonin questo inizio di anno: prima i Campioni d’Italia hanno dovuto fare i conti con un cluster al loro interno, mentre questa volta ...

