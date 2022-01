Scampia | spaccio nella “Vela Rossa” | arrestati 2 pusher

(Di martedì 4 gennaio 2022) Due giovani, sorpresi”, a, sono finiti in manette, per detenzione di droga a fini didue giovani a Napoli, nel quartiere, per detenzione di droga a fini di. I carabinieri del nucleo operativo li hanno sorpresi”. Il primo stava cedendo una dose di crack

Advertising

PeriferiamoNews : Scampia, spaccio nella Vela Rossa: arrestati due pusher - NapoliToday : #Cronaca #Scampia Spaccio nella 'Vela rossa': arrestati due pusher - samcro0501 : RT @sebastiansas04: Anche io,ho deciso di non essere uno che lavora a scampia nelle piazze di spaccio - sebastiansas04 : Anche io,ho deciso di non essere uno che lavora a scampia nelle piazze di spaccio -

Ultime Notizie dalla rete : Scampia spaccio

Renato D'Urso e Antonio Rea , 24 e 27 anni, sono stati arrestato per detenzione di droga a fini di. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella li hanno sorpresi nella 'Vela Rossa'. Il primo stava cedendo una dose di crack ad un cliente e nelle tasche nascondeva 275 euro in contante.Nell'immaginario di tutti, napoletani e non,è il cuore della malavita, dellodi droga nelle piazze desolate. Ma l'immaginario dei più non è aderente alla realtà di oggi. In questa ...Renato D’Urso e Antonio Rea, 24 e 27 anni, sono stati arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella li hanno sorpresi ...NAPOLI, SCAMPIA - Renato D’Urso e Antonio Rea, 24 e 27 anni, sono stati arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella li hanno sorpresi nella ...