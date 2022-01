Dalla Cina arriva il magistrato robot: un virus molto più devastante (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 2022 si apre, per l’ennesima volta, con una notizia vertiginosa proveniente Dalla Cina. Ma non si tratta di un nuovo virus o di qualche altra variante terrificante di Covid. Per certi versi è qualcosa di più sconvolgente, o meglio, qualcosa che va a toccare in modo decisivo la storia dell’uomo. Qualcosa che pone delle questioni talmente complesse e profonde su “chi siamo” (come esseri umani) che può produrre solamente due reazioni opposte tra loro: il rifiuto secco e sdegnato o la riflessione non acritica ma costruttiva. La notizia è la seguente: in Cina è stato realizzato un magistrato robot. Viene messo in soffitta o al museo delle cere il pubblico ministero in carne e ossa, fatto di ragione e coscienza e viene sostituito da una macchina. Per ora la scelta è ricaduta solamente sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 2022 si apre, per l’ennesima volta, con una notizia vertiginosa proveniente. Ma non si tratta di un nuovoo di qualche altra variante terrificante di Covid. Per certi versi è qualcosa di più sconvolgente, o meglio, qualcosa che va a toccare in modo decisivo la storia dell’uomo. Qualcosa che pone delle questioni talmente complesse e profonde su “chi siamo” (come esseri umani) che può produrre solamente due reazioni opposte tra loro: il rifiuto secco e sdegnato o la riflessione non acritica ma costruttiva. La notizia è la seguente: inè stato realizzato un. Viene messo in soffitta o al museo delle cere il pubblico ministero in carne e ossa, fatto di ragione e coscienza e viene sostituito da una macchina. Per ora la scelta è ricaduta solamente sul ...

