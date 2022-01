Covid: in 100 ad open day vaccinale 5-11 anni nel Napoletano (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Circa 100 bambini hanno aderito oggi all’open day vaccinale anti Sars Cov-2 per la fascia d’età compresa tra 5 ed 11 anni svoltasi a Torre Annunziata (Napoli). L’iniziativa è stata realizzata dall’Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con gli assessorati del Comune oplontino a Sanità, Politiche Sociali e Politiche Giovanili, guidati da Francesco Longobardi, Luigi Cirillo e Luisa Refuto, e si è svolta presso il quarto circolo didattico Cesaro. Circa 100 i bambini hanno ricevuto la prima dose, assistiti oltre che dagli operatori sanitari, anche dai componenti dell’associazione ”Nasi rossi-clown therapy”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Circa 100 bambini hanno aderito oggi all’dayanti Sars Cov-2 per la fascia d’età compresa tra 5 ed 11svoltasi a Torre Annunziata (Napoli). L’iniziativa è stata realizzata dall’Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con gli assessorati del Comune oplontino a Sanità, Politiche Sociali e Politiche Giovanili, guidati da Francesco Longobardi, Luigi Cirillo e Luisa Refuto, e si è svolta presso il quarto circolo didattico Cesaro. Circa 100 i bambini hanno ricevuto la prima dose, assistiti oltre che dagli operatori sanitari, anche dai componenti dell’associazione ”Nasi rossi-clown therapy”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

stebellentani : In una scala da 1 a 100, l'allarme sociale (per covid ma non solo) su twitter è intorno ai 90, nella vita reale non supera il 10/15. - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sfiorati i 100 mila positivi, sono 98.020 nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 136. 1.029.429 i tam… - istsupsan : #covid ??online il report esteso Nell’ultimo mese il tasso di ricovero nella fascia 80+ per i non vaccinati (568 pe… - BroncoDavide : RT @emme_di: In #lombardia , su 1.000 accessi al pronto soccorso, meno di 100 sono dovuti a covid. Di questi (quasi) 100, almeno 80 vengon… - anteprima24 : ** #Covid: in 100 ad open day vaccinale 5-11 anni nel Napoletano ** -