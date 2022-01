Vladimir Luxuria |  «Il Pride conviene a tutti Nel 2000 a Roma i soldi arrivavano più da lì che dal Giubileo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Su Libero una lunga intervista a. Tra le altre cose, parla dei Gay. Per lei non sono un ostacolo alla battaglia sui diritti civili degli omosessuali. Ed aggiunge che i gay sono fonte di denaro. «Alnon si deve mica andare vestiti come a una riunione della Cgil. L’idea era quella del “voi fate finta di non accorgevi di noi? E allora noi ci facciamo notare il più possibile”. Non sono mai stata ad un Gayfunereo se non in Russia; lì niente paillettes, sembravamobecchini. Ma ci menarono lo stesso. E una volta, se solo qualcuno parlava di figli o matrimonio gli sputavano in un occhio; fino agli anni 70 gli happening finivano con una scopata collettiva. Oggi sembrano riunioni di condominio, con bambini, famiglie Arcobaleno. Senza contare che il ...