La corsa di Omicron, contagi in crescita di oltre due volte e mezzo: in una settimana +163% (Di lunedì 3 gennaio 2022) In Toscana, Abruzzo e Molise casi più che quadruplicati. oltre un quarto dei ricoveri in più, tre Regioni e una Provincia rischiano di finire in arancione. Molto contenuto l'aumento delle morti Leggi su repubblica (Di lunedì 3 gennaio 2022) In Toscana, Abruzzo e Molise casi più che quadruplicati.un quarto dei ricoveri in più, tre Regioni e una Provincia rischiano di finire in arancione. Molto contenuto l'aumento delle morti

Advertising

eziomauro : La corsa di Omicron, contagi in crescita di oltre due volte e mezzo: in una settimana 163% - lillydessi : La corsa di Omicron, contagi in crescita di oltre due volte e mezzo: in una settimana 163% - Daviderel4 : RT @LaNotiziaTweet: Mezza Italia da oggi è in #zonagialla. Oltre un milione i positivi in isolamento. In arrivo nuove misure per fermare la… - CastellinoLuigi : RT @LaNotiziaTweet: Mezza Italia da oggi è in #zonagialla. Oltre un milione i positivi in isolamento. In arrivo nuove misure per fermare la… - augusto_amato : La corsa di Omicron, contagi in crescita di oltre due volte e mezzo: in una settimana 163% -