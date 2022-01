In Israele al via la quarta dose di vaccino per over 60 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Abbiamo annunciato che Israele inizierà anche a somministrare il quarto vaccino a tutti gli israeliani, di età pari o superiore a 60 anni, nonché ai nostri meravigliosi operatori sanitari, quattro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Abbiamo annunciato cheinizierà anche a somministrare il quartoa tutti gli israeliani, di età pari o superiore a 60 anni, nonché ai nostri meravigliosi operatori sanitari, quattro ...

Advertising

Adnkronos : Covid in #Israele, via libera a #quartadose per sanitari e over 60. #notizie - RaiNews : L'annuncio del premier Bennett - Tg3web : Israele dà il via libera alla quarta dose di vaccino per gli over 60 e per il personale sanitario - iside50 : RT @ItalicaTestudo: PRIMA: 'La #terzadose neutralizza la variante #Omicron' DOPO: 'In #Israele via libera alla #quartadose dopo quattro me… - ItalicaTestudo : PRIMA: 'La #terzadose neutralizza la variante #Omicron' DOPO: 'In #Israele via libera alla #quartadose dopo quattr… -