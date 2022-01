Capello | I calciatori no - vax danneggiano i propri club Bisognerebbe togliere loro parte dello stipendio

Advertising

napolista : Capello: «I calciatori #novax danneggiano i propri club. Bisognerebbe togliere loro parte dello stipendio» Alla Ga… - SampNews24 : #Capello: «Escludiamo i non vaccinati. Plusvalenze? Le fanno tutti» - Ilpro_feta : @angelvictoy1000 @SantucciFulvio Quindi Capello che dice mai alla Juventus, Ronaldo che viene curato per 4 anni va… -

Ultime Notizie dalla rete : Capello calciatori

... FabioLa Gazzetta dello Sport intervista Fabio. Gli viene chiesto se secondo lui è giusto escludere i giocatori no - vax dalla possibilità di giocare. Se Insigne accettasse di andare ...Commenta per primo Fabiodice la sua sul mercato dell'Inter: 'Nandez può essere utile? Un calciatore in più aiuta a ... 'Immagino a che fonti scientifiche si saranno abbeverati i... ...Fabio Capello dice la sua sul mercato dell'Inter: "Nandez può essere utile? Un calciatore in più aiuta a essere competitivi, ma i nerazzurri ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Fabio Capello ha fatto il punto della situazione sul campionato di Serie A in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha fatto una ...