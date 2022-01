NJPW Wrestle Kingdom 2022 – Preview

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ci siamo, sta per iniziare l’anno nuovo e per noi significa. Anche se quest’anno abbiamo tra i nostri appuntamenti un ppv della WWE, niente può scalfire il fascino dello show più importante dell’anno in Giappone. Anche quest’anno la card è stata duramente colpita dalle conseguenze del Covid con la relativa impossibilità a partecipare a moltissimi lottatori americani, lo show del Tokyo Dome rimane il momento cardine per tutto il movimento nipponico, quest’anno più che mai con l’aggiunta di una terza serata di uno show esibizionevs NOAH. I match saranno tantissimi e quindi latratterà gli incontri più significativi, ma il consiglio è ovviamente di godersi tutte e tre le serate, complice anche il favorevole fuso orario mattiniero per noi italiani. i i NIGHT 1 i ONE ON ONE ...

Advertising

TSOWrestling : Ecco l'anteprima di Wrestle Kingdome 16: un'occhiata veloce agli incontri dei 3 appuntamenti! #njpw #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Tutte le informazioni per non perdersi un secondo di #njwk16 #njpw #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Novità in vista di #njwk16! #TSOW // #TSOS // #njpw -

Ultime Notizie dalla rete : NJPW Wrestle

The Shield Of Wrestling

... dell'improvvisa decisione della ROH di riorganizzarsi lasciando liberi i propri atleti, dellacon la finale sottotono del G1 Climax e la marcia di avvicinamento aKingdom. In più Jon ...... dell'improvvisa decisione della ROH di riorganizzarsi lasciando liberi i propri atleti, dellacon la finale sottotono del G1 Climax e la marcia di avvicinamento aKingdom. In più Jon ...Five years after a hematoma left him partially paralyzed, the 42-year-old is ready to return to New Japan Pro-Wrestling’s biggest stage.Keiji Muto, also known as The Great Muta, returns to the ring on January 1st at Pro Wrestling NOAH’s “THE NEW YEAR” 2022 event. He spoke with Sports Illustrated about a wide range of topics. Here ...