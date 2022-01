Sci alpino: Undici azzurri di scena negli slalom di Zagabria (Di sabato 1 gennaio 2022) Donne in gara martedì 4 gennaio, il giorno dopo toccherà agli uomini Zagabria (CROAZIA) - Torna l'appuntamento con gli specialisti dello slalom di Coppa del mondo con la tappa di Zagabria, per il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Donne in gara martedì 4 gennaio, il giorno dopo toccherà agli uomini(CROAZIA) - Torna l'appuntamento con gli specialisti dellodi Coppa del mondo con la tappa di, per il ...

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - sportface2016 : #fisalpine #Sci alpino, #Zagabria 2022: i convocati dell'#Italia per lo slalom maschile e quello femminile - Tuscan1987 : RT @VisitTuscanyITA: Ciaspolate nei boschi e sci alpino ma anche il relax di un bagno termale: in inverno l’Amiata è una destinazione ideal… - CristinaMolendi : @BungaBu72537413 Potremmo avere percentuali maggiori per combattere populisti e sovranisti. D’altronde è inutile fa… - natasa_kn : RT @VisitTuscanyITA: Ciaspolate nei boschi e sci alpino ma anche il relax di un bagno termale: in inverno l’Amiata è una destinazione ideal… -