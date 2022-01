Liverpool, tampone dubbio per Klopp: il tecnico è in isolamento (Di sabato 1 gennaio 2022) Jurgen Klopp non sarà in panchina domani per il match fra Chelsea e Liverpool di Premier League. Sui loro canali ufficiali, gli stessi Reds hanno infatti annunciato che il tecnico tedesco è in isolamento dopo che, l’esito di un tampone dubbio per il Covid, ha fermato lo stesso, che al momento riporta alcuni sintomi lievi. In panchina quindi, ci sarà il suo vice, Pep Lijnders. Nella giornata di Klopp aveva annunciato che anche altri tre suoi calciatori erano risultati positivi al Covid-19, ai quali si sono aggiunti tre membri dello staff. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Jurgennon sarà in panchina domani per il match fra Chelsea edi Premier League. Sui loro canali ufficiali, gli stessi Reds hanno infatti annunciato che iltedesco è indopo che, l’esito di unper il Covid, ha fermato lo stesso, che al momento riporta alcuni sintomi lievi. In panchina quindi, ci sarà il suo vice, Pep Lijnders. Nella giornata diaveva annunciato che anche altri tre suoi calciatori erano risultati positivi al Covid-19, ai quali si sono aggiunti tre membri dello staff. SportFace.

