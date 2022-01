LIVE Dakar 2022, prima tappa in DIRETTA: Sanders in testa tra le moto, partono le prime auto (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.45 auto – Sono partiti i primi concorrenti di questa categoria. 07.45 moto – L’australiano Sanders balza al comando con 1? di vantaggio sul cileno Quintanilla e 1’55” su Branch. Prova convincente dell’alfiere del Gas Gas, che regola i due uomini della Monster Energy (rispettivamente Honda e Yamaha). Danilo petrucci scivola in 22ma posizione a 7’30” dal leader. 07.15 moto – Stanno arrivando le moto al traguardo. L’austriaco Walkner (Red Bull) ha siglato il miglior tempo e precede il francese van Beveren di 5” e lo spagnolo Barreda Bort di 25”, l’argentino Benavides accusa 1’30”, il nostro Danilo Petruci è ottao a 4’55”. 07.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.45– Sono partiti i primi concorrenti di questa categoria. 07.45– L’australianobalza al comando con 1? di vantaggio sul cileno Quintanilla e 1’55” su Branch. Prova convincente dell’alfiere del Gas Gas, che regola i due uomini della Monster Energy (rispettivamente Honda e Yamaha). Danilo petrucci scivola in 22ma posizione a 7’30” dal leader. 07.15– Stanno arrivando leal traguardo. L’austriaco Walkner (Red Bull) ha siglato il miglior tempo e precede il francese van Beveren di 5” e lo spagnolo Barreda Bort di 25”, l’argentino Benavides accusa 1’30”, il nostro Danilo Petruci è ottao a 4’55”. 07.10 Buongiorno e benvenuti alladella ...

