Botti | sei sequestri di fuochi della Polizia Locale di Napoli

(Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLadiha impiegato per i controlli di fine anno, nella fascia oraria tra le ore 18 del 31 e fino alle ore 7 di stamani 115 agenti e 8 ufficiali, coordinati dal Comandante del Corpo. In questo arco di tempo sono stati effettuati sei diversidid’artificio, elevando altrettanti verbali e denunciando due persone all’autorità giudiziaria, a seguito di mirati controlli finalizzati alla repressionevendita illecita ed abusiva di materiale esplodente, in forza del recente divieto imposto dalla nuova ordinanza del Sindaco. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente il contrasto alla vendita in strada con banchetti improvvisati allestiti in prossimitàmezzanotte con centinaia di articoli tra ...

Botti e fuochi d'artificio in città (come in molti altri luoghi della provincia) sono vietati da tempo, come scritto nel Regolamento di polizia urbana del Comune. Le limitazioni per la notte di San Si ...Dal centro alla periferia sono state tante le segnalazioni alla redazione di MonzaToday e sui social di cittadini che lamentavano petardi e botti fin dalle prime ore della serata del 31 dicembre.