2022: per non dimenticare quei conflitti 'dimenticati' (Di sabato 1 gennaio 2022) La pace ha bisogno di aggettivi. Perché da sola può voler dire tutto o niente. E deve fondarsi su pilastri solidi, senza i quali, la pace è come un castello di sabbia che il vento può spazzare via. I ... Leggi su globalist (Di sabato 1 gennaio 2022) La pace ha bisogno di aggettivi. Perché da sola può voler dire tutto o niente. E deve fondarsi su pilastri solidi, senza i quali, la pace è come un castello di sabbia che il vento può spazzare via. I ...

Advertising

matteorenzi : #GraziePresidente Mattarella per il 2021 in cui l’Italia ha scelto il futuro cambiando il Governo. Grazie per quest… - thisismaneskin : Aggiornamento data Arena di Verona 2022. Grazie per la vostra comprensione e per il vostro supporto, non vediamo l… - robersperanza : Vorrei chiudere questo anno ringraziando chi ogni giorno ha lavorato duramente per garantire la salute di tutti noi… - Mirkosway74 : RT @PietroPerconte: Tutti parlano all'aumento delle bollette del Gas e Luce per il 2022. Nessuno però si é mai chiesto del motivo di quest… - mi00110011 : RT @gertha24310480: ?????? L'ordine mi ha mandato ADESSO la lettera per RI-sospendermi ?????? Ma questi ce l'hanno una vita, a parte i momenti in… -