Covid, Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia in Giallo da lunedì. E' quasi lockdown per i no vax: Super Green Pass ovunque (Di venerdì 31 dicembre 2021) Da lunedì 3 gennaio Lombardia, Lazio, Piemonte e Sicilia torneranno in zona gialla. Si aggiungono alle regioni che lo erano già questa settimana – Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria – e alle provincie autonome di Trento e quella di Bolzano. La recrudescenza del virus è innegabile. Il bollettino Covid delle ultime 24 ore per l'Italia indica un'incidenza settimanale a livello nazionale a 783 casi per 100.000 abitanti. L'indice Rt del contagio è a 1,18. Nuove regole probabilmente arriveranno entro la prima settimana del 2022, forse già mercoledì prossimo 5 gennaio. Il Consiglio dei ministri dovrebbe varare l'estensione del Super Green Pass per lavorare. Niente più tampone, quindi: o Green ...

