Carolina Stramare: l'abito ha la scollatura che termina lì (Di venerdì 31 dicembre 2021) Carolina Stramare, l'abito ha una scollatura che termina proprio lì: la conduttrice e modella ex-Miss Italia sfoggia la sua sensualità. Carolina Stramare, sensualità a non finire (foto: Instagram).Con la sua dirompente bellezza, nonché per le sue abilità da conduttrice, Carolina Stramare sta sicuramente attirando su di sé l'attenzione di tutti quanti. Genovese classe '99, il suo viso delicato, le sue curve da capogiro e il suo corpo statuario di ben 179 cm hanno conquistato veramente tutti sin dal successo a Miss Italia. Attualmente impegnata come volto della piattaforma Hellbiz, Carolina sfoggia ogni giorno che passa una sensualità pronta a lanciarla tra i vari sex symbol del nostro mondo dello ...

