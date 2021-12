Arisa non riesce a dare un’etichetta al suo rapporto con Vito Coppola (Di venerdì 31 dicembre 2021) Che rapporto c’è fra Arisa e Vito Coppola? La cantante, reduce dalla vittoria di Ballando con le Stelle, non riesce a dare una definizione. Intervistata da FanPage, ha dichiarato: “Io ho dei bellissimi sentimenti nei suoi confronti, inediti rispetto a quello che ho vissuto prima, ma non so bene cosa sia. Penso che anche lui scoprirà col tempo di che natura sono i nostri sentimenti. Dobbiamo per forza dargli un nome? Siamo così, ci vogliamo bene, ci proteggiamo a vicenda, cercando di non affrettare le cose. Però io sento che lui è molto uguale a me, per esempio lo capisco anche quando dice che una cosa non è vera, ma io so che è vera: lo comprendo, lo capisco e… lo perdono? Lui perdona me? Ci perdoniamo tante cose”. Che sia un’amicizia molto più forte ed intima rispetto a quelle che ... Leggi su biccy (Di venerdì 31 dicembre 2021) Chec’è fra? La cantante, reduce dalla vittoria di Ballando con le Stelle, nonuna definizione. Intervistata da FanPage, ha dichiarato: “Io ho dei bellissimi sentimenti nei suoi confronti, inediti rispetto a quello che ho vissuto prima, ma non so bene cosa sia. Penso che anche lui scoprirà col tempo di che natura sono i nostri sentimenti. Dobbiamo per forza dargli un nome? Siamo così, ci vogliamo bene, ci proteggiamo a vicenda, cercando di non affrettare le cose. Però io sento che lui è molto uguale a me, per esempio lo capisco anche quando dice che una cosa non è vera, ma io so che è vera: lo comprendo, lo capisco e… lo perdono? Lui perdona me? Ci perdoniamo tante cose”. Che sia un’amicizia molto più forte ed intima rispetto a quelle che ...

