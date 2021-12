Insigne tra Napoli e Toronto: il conto non torna... (Di giovedì 30 dicembre 2021) Napoli - La matematica non è un'opinione, si sa, e invece le opinioni non sono matematiche: è così che vanno la vita e anche il caffè quotidiano di ogni bar dello sport che si rispetti. Agitatissimo, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 dicembre 2021)- La matematica non è un'opinione, si sa, e invece le opinioni non sono matematiche: è così che vanno la vita e anche il caffè quotidiano di ogni bar dello sport che si rispetti. Agitatissimo, ...

Advertising

marcoconterio : ?????? L'offerta faraonica di #TorontoFC per Lorenzo #Insigne è da record per la #MLS: tra i 9.5 e gli 11.5 milioni lo… - FBiasin : 10 (su 98) giocatori che 'scadono' tra 7 giorni: #Mbappé (23 anni) #Pogba (28) #Dybala (28) #Kessié (25) #Brozovic… - sportli26181512 : Insigne tra Napoli e Toronto: il conto non torna...: Nelle ultime dieci stagioni Lorenzo ha incassato 30,15 milioni… - lizouxoliva : @RadioSportiva @Marcbucciantini Anche solo per scherzo non si può sentire che Insigne debba riflettere anche alla d… - infoitsport : Tra Insigne e il Napoli è gelo assoluto: l'addio è certo, ma può slittare -