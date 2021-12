Il cielo si schiarisce e salgono le temperature in montagna

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Ivan Malaspina ci informa sul tempo che farà a Bergamo e in provincia alla fine del 2021 e all’inizio del nuovo anno. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale sta determinando un miglioramento del tempo sulla Lombardia anche se l’arco alpino continuerà nella giornata di giovedì a essere influenzato dallo scorrimento delle perturbazione atlantiche sull’Europa centrale. Da venerdì l’ulteriore rinforzo dell’alta pressione garantirà alcuni giorni di tempo soleggiato inconmolto superiori alle medie, mentre in pianura assisteremo a nebbie persistenti e forti inversioni termiche. Giovedì 30 dicembre 2021 Tempo Previsto: al mattino nuvoloso sulle Alpi, ampie schiarite su Prealpi e alta pianura, nebbie dense sulla media e bassa pianura. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : cielo schiarisce

BergamoNews

al Nord. Cosa accadrà a Napoli A Napolisereno o poco nuvoloso fino alla Vigilia, venerdì 24 dicembre, con le minime che gradualmente si abbasseranno (minime tra i 4 e i 5 gradi). ...... il vampiro risponde che li umani non possono saperlo, sarebbe come chiedere alcosa vede di ...mi ha colpito da sempre e non riuscivo più a trovare." Perché il sangue nero dei miti si...Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per il 28 e il 29 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 12.56 del 27 dicembre.