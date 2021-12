Green Pass Pioggia di sanzioni per i trasgressori

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, nel corso di mirati controlli, volti alla verifica della normativa inerente alla certificazione verde, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno contestato diverseper un importo totale di circa 1800 euro. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor bella Monaca hanno sanzionato, per un importo di 400 euro, un uomo mentre stava giocando alle slot macine senza essere in possesso del. I controlli dei militari hanno riguardato anche le attività commerciali. In questo caso sono stati sanzionati i titolari di 3 attività, sempre per un importo di 400 euro l’uno. Nei confronti del gestore di un bar è scattata la sanzione amministrativa poiché faceva accedere all’interno del locale avventori senza verificare il possesso della certificazione verde. Per il titolare di un locale in ...

