Covid, Pio e Amedeo in quarantena: rischiano il Capodanno di Canale 5 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non si ferma la macchina organizzativa dell’evento Capodanno in Musica. La trasmissione, in onda su Canale 5 durante la serata del 31 dicembre potrebbe registrare una nuova importante assenza. Dopo il recente annuncio sui social di Al Bano in merito alla sua positività, anche Pio e Amedeo sarebbero a rischio. La conduttrice Federica Panicucci e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non si ferma la macchina organizzativa dell’eventoin Musica. La trasmissione, in onda su5 durante la serata del 31 dicembre potrebbe registrare una nuova importante assenza. Dopo il recente annuncio sui social di Al Bano in merito alla sua positività, anche Pio esarebbero a rischio. La conduttrice Federica Panicucci e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Pio e Amedeo positivi al Covid: addio al Capodanno in Musica - #Amedeo #positivi #Covid: #addio - 95_addicted : RT @Reality_House: Dopo Albano, anche Pio e Amedeo saltano il Capodanno di Canale 5 per Covid: - infoitcultura : Covid, Pio e Amedeo in quarantena: così rischiano il Capodanno - ilgiornale : Il duo comico è in quarantena preventiva in attesa dell'esito del tampone molecolare. Intanto a Bari la macchina or… - giampieffe : I vip da cancellare perché non hanno seguito le regole e sono positivi al covid: Chiara Ferragni Fedez Dimartino To… -