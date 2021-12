Supercoppa italiana femminile | il programma | via il 5 gennaio | l’8 la finale

Advertising

SerieA : Il 23 dicembre 2016 i ???? alzavano al cielo la loro Supercoppa Italiana numero 7??, dopo aver battuto la… - SerieA : Alzare una Supercoppa Italiana non si scorda mai: il 22 dicembre 2014, il @sscnapoli batte la @juventusfc ai rigori… - OfficialSSLazio : ?? Due anni fa alzavamo al cielo di Riyad la Supercoppa italiana! #CMonEagles ?? - filadelfo72 : Supercoppa Italiana Inter-Juventus orario, quando si gioca e info biglietti - AngoloNews2018 : Supercoppa Italiana Inter-Juventus orario, quando si gioca e info biglietti -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa italiana

... al contrario dell'Inter che, oltre all'importantissimo impegno di Champions League contro il Liverpool, avrà anche lo scontro dicontro la Juventus il 12 gennaio. Insomma, una ...A quanto pare, per questioni burocratiche legate a Jorge Antun , che dovrebbe essere nuovamente in Italia in occasione della. Pare che bisognerà attendere febbraio, quando ...Firenze, 27 dicembre 2021 - Anche quest'anno proponiamo un sondaggio sulla persona dell'anno e invitiamo i nostri lettori a votare il loro personaggio preferito. L'anno scorso a vincere il sondaggio ...I due giocatori erano risultati positivi al tampone al pari di Lozano. Il capitano azzurro e lo spagnolo a disposizione per la Juventus.