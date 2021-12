Samp, Vidal: «Ora vendiamo alla persona giusta» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scelto Marco Lanna come presidente e deciso il nuovo cda, ora la Sampdoria è instradata più che mai verso la cessione. A parlare del club blucerchiato è Gianluca Vidal, il trustee che si occuperà della futura proprietà visto che il club dovrà essere ceduto per ripianare i debiti di Massimo Ferrero. Nel consiglio non ci L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scelto Marco Lanna come presidente e deciso il nuovo cda, ora ladoria è instradata più che mai verso la cessione. A parlare del club blucerchiato è Gianluca, il trustee che si occuperà della futura proprietà visto che il club dovrà essere ceduto per ripianare i debiti di Massimo Ferrero. Nel consiglio non ci L'articolo

Advertising

clubdoria46 : Cessione #Sampdoria, #Vidal tra #Lanna e Romei: un aiuto a #Vialli? #samp - it_samp : #CessioneSampdoria, #Vidal: '5 manifestazioni d'interesse, tempi ? non saprei. #Vialli ancora non c'è tra questi' - clubdoria46 : #Cessione #Sampdoria, #Vidal fa il punto sugli acquirenti. Le parole #Samp - it_samp : #UltimOra, #cessioneSamp: a rischio il Trust di #Vidal. #Sampdoria non più a garanzia dei creditori. - it_samp : #Sampdoria: #Vidal giovedì nominerà nuovo #presidente e #cda. Possibile figura esterna in prospettiva #cessione. -