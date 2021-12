Omicron | Sileri | «Stiamo andando verso endemia» Cosa significa e la differenza con pandemia

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) «il passaggio da». Come già successo la scorsa estate, il sottosegretario alla Salute Pierpaoloha spiegato come evolverà la...

Advertising

TgLa7 : ++ #Omicron, #Sileri: 'Rivedere quarantena ma non subito ++ Omicron oltre il 50-60% del virus che circola nel Paese' - defra_andrea : RT @petunianelsole: Sileri: 'Ci dobbiamo aspettare che centinaia di migliaia di persone si contagino con Omicron nelle prossime settimane'. - mludodc : RT @valy_s: Secondo #Sileri siamo alla fine di #Covid19 “grazie ai vaccini e grazie ad una variante più leggera” (Se sarà così, sarà SOLO g… - Marco_Abatecola : RT @petunianelsole: Sileri: 'Con Omicron stiamo andando verso endemia, quindi niente panico'. - Cris_Biondo : RT @petunianelsole: Sileri: 'Con Omicron stiamo andando verso endemia, quindi niente panico'. -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Sileri

'Constiamo andando verso l'endemia' - così ha affermato PierpaoloConstiamo andando verso l'endemia, quindi niente panico". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaoloa "Pomeriggio cinque news" su Canale 5. "Ci dobbiamo aspettare purtroppo ...Non sarà più sottoposto all'isolamento neanche colui che sarà vaccinato con due dosi da meno di quattro mesi dopo un contatto con una persone positive al Sars-CoV-2. Per queste persone ci sarà l'obbli ...Se oggi dovessimo mettere l'obbligo, la percentuale di non vaccinati davvero si ridurrebbe in tempo utile? Io non credo'. Sull'isolamento dei casi positivi e le quarantene per i contatti stretti, il s ...