Mark Webber su Verstappen | “La Formula Uno dovrebbe abbracciare Max”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Maxè ora negli annali dellaUno dopo un anno di gloria ed il trionfo a dir poco leggendario. Uno come pochi il giovane campione del mondo, dalle brillanti capacità già dimostrate ai suoi stessi inizi di carriera. Un pilota come se ne vede uno ogni decennio nel mondo del motorsport, con un percorso in continua ascesa e segnato da un connubio di talento e maturità ben al di sopra del comune. Unin grado di affascinare un’intera nazione, dopo il grande successo in casa a Zandvoort con il sostegno di oltre 70.000 spettatori. Un vero e proprio fuoriclasse, capace di destituire il 7 volte iridato Lewis Hamilton. Lo stessomostra pertutta la sua ammirazione: “La F1Max”. Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Mark Webber

Cosìha espresso tutta la propria ammirazione per il classe 1997, capace di detronizzare Lewis Hamilton e di spezzare il dominio della Mercedes almeno in classifica piloti. L'ex pilota di ...Di questo ne è convinto anche il manager di Piastri, l'ex pilota della Red Bull. In un'intervista rilasciata a speedcafe.comha rimarcato le qualità del giovane connazionale, ...Mark Webber su Verstappen: “La F1 dovrebbe abbracciare Max”, dichiara così l'ex pilota F1, mostrando tutta la sua ammirazione.L’ex pilota di Minardi, Jaguar, Williams e Red Bull ritiene che di piloti come Max ne arrivino non più di uno ogni decennio in F1: “Ha livelli di fiducia biblici e lo ha dimo ...