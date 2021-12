L’Inter sfida la Juve per Scamacca: pronti 45 milioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gianluca Scamacca è pronto a scatenare una sfida di mercato ad alti livelli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sul giocatore del Sassuolo, ex tra le altre di Ascoli e Genoa e finito nel mirino della Juventus, è pronta a fiondarsi anche L’Inter: i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto fino a 45 milioni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gianlucaè pronto a scatenare unadi mercato ad alti livelli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sul giocatore del Sassuolo, ex tra le altre di Ascoli e Genoa e finito nel mirino dellantus, è pronta a fiondarsi anche: i nerazzurri sonoa mettere sul piatto fino a 45L'articolo

