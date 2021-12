Taglio Irpef, più soldi ai dirigenti, meno agli operai: ecco come la riforma fiscale premia i redditi più alti (Di martedì 28 dicembre 2021) La riforma fiscale porterà 368 euro in più all’anno in busta paga ai dirigenti, 266 agli impiegati e 162 agli operai. La riduzione media del prelievo sarà di 264 euro l’anno, ma sarà maggiore per i redditi medio-alti. Questi risparmieranno in totale 765 euro. lL’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha fornito i numeri dell’impatto del Taglio dell’Irpef. Nello studio viene calcolato l’impatto sui contribuenti reali e viene certificato che la riforma fiscale porterà a una riduzione media del prelievo per 27,8 milioni di contribuenti pari a 264 euro l’anno. Ma sarà maggiore per i redditi medio alti (quelli tra 42 e 54mila euro): 765 euro. Il ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Laporterà 368 euro in più all’anno in busta paga ai, 266impiegati e 162. La riduzione media del prelievo sarà di 264 euro l’anno, ma sarà maggiore per imedio-. Questi risparmieranno in totale 765 euro. lL’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha fornito i numeri dell’impatto deldell’. Nello studio viene calcolato l’impatto sui contribuenti reali e viene certificato che laporterà a una riduzione media del prelievo per 27,8 milioni di contribuenti pari a 264 euro l’anno. Ma sarà maggiore per imedio(quelli tra 42 e 54mila euro): 765 euro. Il ...

