Sissi: Dominique Devenport sulla sua Principessa: "È più realistica" (Di martedì 28 dicembre 2021) Dominique Devenport, l'interprete della Principessa Sissi nella serie tv del 2021, ha recentemente parlato delle differenze tra la sua rappresentazione e quella di Romy Schneider. In una recente intervista pubblicata da TV Sorrisi e Canzoni, Dominique Devenport, l'attrice svizzero-americana che interpreta Sissi nell'omonima serie televisiva tedesca del 2021, ha parlato della "sua Principessa", definendola più realistica rispetto alle altre rappresentazioni di Elisabetta di Baviera, morta tragicamente all'età di 60 anni. "Sono davvero felice di interpretare questa nuova Sissi e di raccontarla per quello che era realmente: una giovane donna con grandi sogni, forti emozioni, pronta a lottare per la sua visione del mondo e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021), l'interprete dellanella serie tv del 2021, ha recentemente parlato delle differenze tra la sua rappresentazione e quella di Romy Schneider. In una recente intervista pubblicata da TV Sorrisi e Canzoni,, l'attrice svizzero-americana che interpretanell'omonima serie televisiva tedesca del 2021, ha parlato della "sua", definendola piùrispetto alle altre rappresentazioni di Elisabetta di Baviera, morta tragicamente all'età di 60 anni. "Sono davvero felice di interpretare questa nuovae di raccontarla per quello che era realmente: una giovane donna con grandi sogni, forti emozioni, pronta a lottare per la sua visione del mondo e ...

