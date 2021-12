Quarantena covid, Fedriga e Zaia: “Va rivista per vaccinati” (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Quarantena per i vaccinati va rivista. E’ la posizione d Massimiliano Fedriga e Luca Zaia, governatori di Friuli Venezia Giulia e Veneto. “Condivido la riflessione che vada rivista la Quarantena per i vaccinati” contro il covid. “Massima sicurezza senza bloccare il Paese”, scrive su Twitter Fedriga, che è anche presidente della conferenza delle Regioni. “Non sono uno scienziato, ma secondo me è opportuno cominciare a fare un ragionamento” sulla Quarantena per i vaccinati con terza dose, dice Zaia aggiungendo “che se c’è il supporto scientifico, il tema della Quarantena sul vaccinato deve essere assolutamente rivisto, il Cts si esprima”. Nelle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Laper iva. E’ la posizione d Massimilianoe Luca, governatori di Friuli Venezia Giulia e Veneto. “Condivido la riflessione che vadalaper i” contro il. “Massima sicurezza senza bloccare il Paese”, scrive su Twitter, che è anche presidente della conferenza delle Regioni. “Non sono uno scienziato, ma secondo me è opportuno cominciare a fare un ragionamento” sullaper icon terza dose, diceaggiungendo “che se c’è il supporto scientifico, il tema dellasul vaccinato deve essere assolutamente rivisto, il Cts si esprima”. Nelle ...

