Meta ha un nuovo obiettivo. Diventare un ingranaggio del web3 (Di lunedì 27 dicembre 2021) In una nota ai suoi impiegati, Andrew Bosworth, che diventerà Chief of Technology di Meta tra pochi giorni, ha spiegato la sua visione per il futuro della società: lavorare con il web3. Bosworth detto “Boz” negli anni si è occupato di realtà aumentata e virtuale, e la sua nomina a numero due della società è l’ennesimo segnale del pivot verso il Metaverso. Per Boz è molto importante che aziende del calibro di Meta lavorino con la blockchain, con gli Nft e con le criptovalute dato che saranno queste tecnologie a guidare il futuro del Tech e, come ha spiegato nella nota, solo lavorando insieme al web3 si potrà parlare effettivamente di futuro. Nella lettera ottenuta dal New York Times, Bosworth ha scritto “il mio orientamento generale è quello di puntare a una profonda compatibilità con la blockchain” ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 dicembre 2021) In una nota ai suoi impiegati, Andrew Bosworth, che diventerà Chief of Technology ditra pochi giorni, ha spiegato la sua visione per il futuro della società: lavorare con il. Bosworth detto “Boz” negli anni si è occupato di realtà aumentata e virtuale, e la sua nomina a numero due della società è l’ennesimo segnale del pivot verso ilverso. Per Boz è molto importante che aziende del calibro dilavorino con la blockchain, con gli Nft e con le criptovalute dato che saranno queste tecnologie a guidare il futuro del Tech e, come ha spiegato nella nota, solo lavorando insieme alsi potrà parlare effettivamente di futuro. Nella lettera ottenuta dal New York Times, Bosworth ha scritto “il mio orientamento generale è quello di puntare a una profonda compatibilità con la blockchain” ...

Advertising

GAETANO97248087 : ITALIANI MA X I LORO STIPENDI D'ORO, PERDEREBBERO 20MILA EURO AL MESE X UN ANNO ANCORA E PIÙ DELLA METÀ NON SAREBB… - PaliilaP : RT @DucaAndrea85: Dybala per Lautaro solo se pensi di essere nel 2017. L'unico per cui sacrificherei Lautaro si chiama Dusan Vlahovic. Vla… - tellgiornale : SPAZIO ARTE #tell - I colori sono vivaci, dalle sfumature uniche in quest'opera di Mario Persico, 'La masturbazione… - ila_lila : La mia giornata molto efficiente: mi son svegliata e ho guardato il roomba pulire iniziando la seconda stagione di… - chefoss : @juanito92e Eh quello non è chiaro, perché se possiamo investire circa metà dell'AdC, allora possiamo, se invece do… -