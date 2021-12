Manovra | depositati 400 emendamenti alla Camera 270 da Fdi

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono staticomplessivamente circa 400in Commissione bilancio della. Di questi 270 sono stati presentati da Fratelli d'Italia. Secondo quanto riferiscono fonti della Commissione non ci dovrebbero essere proposte di modifica depositate da componenti dei gruppi che sostengono il governo. Domattina dalle 9 si riunirà la commissione per le ammissibilità, poi si passerà alle votazioni con l'obiettivo di arrivare al mandato al relatore in tempo per l'Aula convocata alle 14.