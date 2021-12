Migranti trovati morti su una spiaggia della Libia, Bellanova: “Non possiamo abituarci a perdere vite umane in questo modo” (Di domenica 26 dicembre 2021) ROMA – “Il mare Egeo si tinge di morte nei giorni del Natale. A perdere la vita, tra le 27 persone, anche un neonato e tre donne. L’intera Europa metta in campo un impegno costante e concreto per prevenire queste tragedie. Non possiamo abituarci a perdere vite umane in questo modo”. Lo scrive la vice ministra alle infrastrutture Teresa Bellanova (Italia Viva) a proposito dell’ennesima tragedia avvenuta nel Mediterraneo, con i corpi esanimi di 27 Migranti che sono stati trovati su una spiaggia della Libia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 26 dicembre 2021) ROMA – “Il mare Egeo si tinge di morte nei giorni del Natale. Ala vita, tra le 27 persone, anche un neonato e tre donne. L’intera Europa metta in campo un impegno costante e concreto per prevenire queste tragedie. Nonin”. Lo scrive la vice ministra alle infrastrutture Teresa(Italia Viva) a proposito dell’ennesima tragedia avvenuta nel Mediterraneo, con i corpi esanimi di 27che sono statisu una. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia_Ansa : Naufraga un barcone di migranti, 28 corpi trovati su una spiaggia in Libia #ANSA - MediasetTgcom24 : Migranti, naufragio in Libia: 28 cadaveri trovati su una spiaggia #Migranti - Lopinionista : Migranti trovati morti su una spiaggia della Libia, Bellanova: 'Non possiamo abituarci a perdere vite umane in ques… - AlessandroMetz : RT @RescueMed: ?? #Natale di morte nel Mediterraneo dopo naufragi nell'#Egeo, secondo la Mezzaluna Rossa, i corpi di 28 persone annegate da… - tusciaweb : Trovati in Libia i corpi di 28 migranti morti in un naufragio Cronaca - Ancora una tragedia nel Mediterraneo. I co… -