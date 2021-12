Maturità 2022, ci sarà ancora il Curriculum dello Studente: ecco cos’è [FAQ] (Di domenica 26 dicembre 2021) Anche per la Maturità 2022 ci sarà il Curriculum dello Studente. Esso è un documento rappresentativo dell’intero profilo dello Studente che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. L'articolo Maturità 2022, ci sarà ancora il Curriculum dello Studente: ecco cos’è FAQ . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 dicembre 2021) Anche per laciil. Esso è un documento rappresentativo dell’intero profiloche riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. L'articolo, ciilFAQ .

Advertising

orizzontescuola : Maturità 2022, ci sarà ancora il Curriculum dello Studente: ecco cos’è [FAQ] - evrkaa : Patrizio Bianchi: Stop agli scritti per gli esami di maturità 2022 - Firma la petizione! - tuamadrre : Patrizio Bianchi: Stop agli scritti per gli esami di maturità 2022 - Firma la petizione! - heismyhomexx : spero con tutto il cuore che il prossimo anno sia più buono con me… il 2022 sarà un anno importante, tra maturità,… - michelevillano : #Cultura e #scuola sempre più flop aumenta la disuguaglianza con chi come in #USA può permettersi di 'comprarla' -