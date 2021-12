Massimo Lopez e l’amicizia con l’attrice di Beautiful: ecco cosa è successo (Di domenica 26 dicembre 2021) Cerchiamo di capire cos’è successo tra Massimo Lopez e la sua amica attrice di Beautiful. Scopriamo il loro rapporto profondo. Il simpatico attore italiano, che ha preso parte alla registrazione delle puntate della soap opera girate in Italia, ha trovato una grande amicizia di fama internazionale. In effetti, Massimo Lopez ha un ottimo rapporto con un’attrice di Beautiful, Brook (Katherine Kelly Lang) conosciuta sul set. Oggi, ancora ci sono manifestazioni di grande affetto tra i due, che sembra non finire mai. Katherine Kelly Lang davanti a dei cartelloni pubblicitari (GettyImages)GettyImages)Lui è un comico italiano, famoso sia per le attività nel mondo del cinema, come attore, sia come presentatore di alcuni programmi tv. L’uomo, classe 1952, ... Leggi su topicnews (Di domenica 26 dicembre 2021) Cerchiamo di capire cos’ètrae la sua amica attrice di. Scopriamo il loro rapporto profondo. Il simpatico attore italiano, che ha preso parte alla registrazione delle puntate della soap opera girate in Italia, ha trovato una grande amicizia di fama internazionale. In effetti,ha un ottimo rapporto con un’attrice di, Brook (Katherine Kelly Lang) conosciuta sul set. Oggi, ancora ci sono manifestazioni di grande affetto tra i due, che sembra non finire mai. Katherine Kelly Lang davanti a dei cartelloni pubblicitari (GettyImages)GettyImages)Lui è un comico italiano, famoso sia per le attività nel mondo del cinema, come attore, sia come presentatore di alcuni programmi tv. L’uomo, classe 1952, ...

