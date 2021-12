Traffico Roma del 24-12-2021 ore 12:30 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità molto il Traffico al momento nella capitale Traffico in coda Tuttavia sulla diramazione Roma Sud tra il raccordo è la barriera di Roma Sud in direzione dell’autosole in città interdetto il transito in Piazza di Porta Portese all’altezza della sua disposizione dei vigili del fuoco di accesso in direzione della Portuense prudenza per un incidente segnalato in via Casilina all’altezza di via Ignazio Danti anche oggi fino alle 20:30 nella fascia verde stop alle moto e motorini fino a Euro 1 benzina fino a Euro 2 questo blocco emergenziale si aggiunge a quello permanente sempre nella fascia verde in vigore dal lunedì al venerdì 24 ore su 24 per le auto a benzina fine Euro 1 che per quelle diesel Euro 2 per quanto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità molto ilal momento nella capitalein coda Tuttavia sulla diramazioneSud tra il raccordo è la barriera diSud in direzione dell’autosole in città interdetto il transito in Piazza di Porta Portese all’altezza della sua disposizione dei vigili del fuoco di accesso in direzione della Portuense prudenza per un incidente segnalato in via Casilina all’altezza di via Ignazio Danti anche oggi fino alle 20:30 nella fascia verde stop alle moto e motorini fino a Euro 1 benzina fino a Euro 2 questo blocco emergenziale si aggiunge a quello permanente sempre nella fascia verde in vigore dal lunedì al venerdì 24 ore su 24 per le auto a benzina fine Euro 1 che per quelle diesel Euro 2 per quanto ...

