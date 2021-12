Perché Grey's Anatomy dovrebbe (davvero) finirla qui (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le dichiarazioni di Ellen Pompeo hanno aperto nei fan un varco: ha senso portare avanti una serie che non ha più niente da dire? Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le dichiarazioni di Ellen Pompeo hanno aperto nei fan un varco: ha senso portare avanti una serie che non ha più niente da dire?

Advertising

accioclownery : lo dico col dolore nel cuore perché amo grey's ma - sogniavppesi : @itsmedomy_ io ricordo smith perché ogni scena con lui succedevano guai però da più o meno quando sono arrivati lor… - _duemilavolte : “Sai che non ricordo l'ultima volta che l'ho baciato? Perché non pensi che quella volta possa essere l'ultima, ma c… - 91L0VER : chi è il miglior personaggio di grey’s anatomy e perché proprio lexie grey - DarthCesco : Comunque la Palmer in sta foto con quei capelli e quella tuta non so perché ma mi da potenti Jean Grey vibes -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Grey Ellen Pompeo non ce la fa più: "Chiudete Grey's Anatomy" A questo punto, però, l'interprete della dottoressa Grey ne ha più che abbastanza . Ecco perché si sta già dedicando ad altro, come alla sua compagnia Betr Remedies (una start up che lavora con ...

Manuela Suma e Matilda, moglie e figlia Nicola Savino/ 'È un papà molto affettuoso' ... 'perdo la pazienza ogni tanto, e ho quasi sempre torto perché bisognerebbe essere fermi, decisi, ... Guarda Grey's Anatomy, è pazza di Patrick Dempsey'. Nicola Savino/ "Sono rimasto folgorato da Amici, ...

Bufale giornalistiche/ Mieli propone di non votare più ma sbaglia. Ecco perché Affaritaliani.it A questo punto, però, l'interprete della dottoressane ha più che abbastanza . Eccosi sta già dedicando ad altro, come alla sua compagnia Betr Remedies (una start up che lavora con ...... 'perdo la pazienza ogni tanto, e ho quasi sempre tortobisognerebbe essere fermi, decisi, ... Guarda's Anatomy, è pazza di Patrick Dempsey'. Nicola Savino/ "Sono rimasto folgorato da Amici, ...