Meloni e Salvini, i sondaggi e il problema di bere dallo stesso pozzo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fratelli d’Italia, in (lieve) discesa, superata dalla Lega, in (altrettanto lieve) risalita. L’oscillazione, di un 1% per entrambi i partiti, è registrata da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Si tratta dell’inizio di un declino per la Meloni e dell’avvio di una nuova ascesa per Salvini? No. O almeno, non per il momento. I due partiti, da tempo, ormai, oscillano. Perché c’è una, piccola, porzione di elettori che tende a spostarsi dall’uno all’altro. Ma sono sempre gli stessi voti, perché, ci spiega Livio Gigliuto, sondaggista e vicepresidente dell’Istituto Piepoli, “le due forze sono in equilibrio. Sono, loro ma anche gli altri partiti in questo momento storico, più attenti a conservare i loro voti che ad aprirsi ad altre porzioni di elettorato”. Né Salvini, né Meloni guardano oltre la loro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fratelli d’Italia, in (lieve) discesa, superata dalla Lega, in (altrettanto lieve) risalita. L’oscillazione, di un 1% per entrambi i partiti, è registrata da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Si tratta dell’inizio di un declino per lae dell’avvio di una nuova ascesa per? No. O almeno, non per il momento. I due partiti, da tempo, ormai, oscillano. Perché c’è una, piccola, porzione di elettori che tende a spostarsi dall’uno all’altro. Ma sono sempre gli stessi voti, perché, ci spiega Livio Gigliuto,sta e vicepresidente dell’Istituto Piepoli, “le due forze sono in equilibrio. Sono, loro ma anche gli altri partiti in questo momento storico, più attenti a conservare i loro voti che ad aprirsi ad altre porzioni di elettorato”. Né, néguardano oltre la loro ...

Advertising

ItaliaViva : .@valerio_casini non solo è il candidato di IV per le suppletive al collegio di Roma1, ma è il candidato di tutti i… - elio_vito : Prevedo che domani, dopo Meloni, anche Salvini, chiederà le dimissioni di Speranza. In genere succede così... - fattoquotidiano : ETERNO RITORNO Silvio ha riferito la sua a un paio di parlamentari di stretta fiducia. Giovedì dirà a Salvini e Mel… - Jacknero62 : @Vik9617 In risposta a @CanonBruteMove si .. lo so.. Renzi.. Conte.. Meloni.. Salvini.. Di Maio.. Draghi.. tutt… - Lucky66A : RT @HoaraBorselli: #Scanzi: 'Troppi esperti in TV? Se c'è qualcuno che ha fatto casino sono stati Salvini e Meloni”. Detto da chi sosteneva… -