Giulia Rigon | la ragazza uccisa nel camper | fermato il compagno

(Di venerdì 24 dicembre 2021) È statocon l’accusa di omicidio aggravato Henrique Cappellari, ventottennedilo scorso 19 dicembre a Bassano del Grappa all’interno deldove vivevano. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri su ordine della procura di Venezia. L’omicidio di, una giovane 31enne originaria del vicentino, è stata trovata morta domenica 19 dicembre all’interno delcon cui viveva assieme al fidanzato. Il corpo presentava gravi lesioni lacero-contuse su fronte, capo e in altre parti del corpo. Cappellari, immediatamente interrogato nelle prime ore successive al delitto, si era difeso dicendo che la ...

E' stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato il 28enne Henrique Cappellari, sospettato di aver ucciso la fidanzata,, 31 anni, il 17 dicembre a Bassano, all'interno di un camper dove i due vivevano. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Vicenza. Il giovane, interrogato a lungo nelle ore ...E' stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato il 28enne Henrique Cappellari, sospettato di aver ucciso la fidanzata,, 31 anni, il 17 dicembre a Bassano, all'interno di un camper dove i due vivevano. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Vicenza. Il giovane, interrogato a lungo nelle ore ...Interrogato subito dopo il ritrovamento del corpo, aveva parlato di una caduta accidentale: ma le ferite della 31enne non sono compatibili ...Fermato con l'accusa di omicidio aggravato Henrique Cappellari, compagno di Giulia Rigon uccisa lo scorso 19 dicembre a Bassano del Grappa ...