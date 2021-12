Mascherine Ffp2 al chiuso, il Green Pass durerà 5 mesi. Omicron, si allarga la stretta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi cabina di regia, poi il Cdm. Il richiamo scende a quattro mesi. Feste, niente tampone per chi ha tre dosi di ALESSANDRO FARRUGGIA Articolo Restrizioni Natale e Capodanno: cosa ha detto Draghi ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi cabina di regia, poi il Cdm. Il richiamo scende a quattro. Feste, niente tampone per chi ha tre dosi di ALESSANDRO FARRUGGIA Articolo Restrizioni Natale e Capodanno: cosa ha detto Draghi ...

lorepregliasco : Una misura relativamente semplice (anche se ovviamente non risolutiva da sola eccetera eccetera): rendere obbligato… - petergomezblog : Covid, Draghi: “Nuove misure? Valutiamo mascherine all’aperto, Ffp2 in certi ambienti al chiuso e tamponi per chi è… - sole24ore : Terza dose, tampone, mascherine Ffp2 e Super pass per lavorare: la stretta anti-Omicron - SalottiMirko : RT @Cartabellotta: Con questi numeri da #zonagialla a #ZonaArancione è un attimo ??#vaccinatevi ??Fate #terzadose ??Usate #mascherine #FFP2… - Erika___G : @CottarelliCPI Vi interessano davvero gli studenti? Perché non avete messo davvero in sicurezza le scuole (e non so… -