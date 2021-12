Detto Fatto, problemi in studio: li risolve Bianca Guaccero in diretta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Bianca Guaccero risolve un piccolo problema durante la diretta di Detto Fatto. Ecco che cosa è successo in puntata e cosa ha dovuto fare. Dal 2013 Detto Fatto è uno dei programmi televisivi più seguiti dal pubblico italiano. Come molti sapranno, il factual di Rai Due ha visto al timone per diversi anni la conduttrice Leggi su youmovies (Di giovedì 23 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.un piccolo problema durante ladi. Ecco che cosa è successo in puntata e cosa ha dovuto fare. Dal 2013è uno dei programmi televisivi più seguiti dal pubblico italiano. Come molti sapranno, il factual di Rai Due ha visto al timone per diversi anni la conduttrice

Advertising

mante : Il giornalista del Fatto fa la domanda citando dati economici sul calo delle tasse. Draghi risponde: quello che ha… - Agenzia_Ansa : 'Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta'. Lo ha detto la cantante Billie Eilish durante il prog… - LauraGaravini : Detto.Fatto. Questo significa fare politica per @davidefaraone, candidato sindaco di @ItaliaViva alle comunali a Pa… - Anna2Ary : RT @AuroraLittleSun: Povia: 'Io l'avevo detto che saremmo finiti come gli ebrei e voi mi avete massacrato. È ovvio che i motivi e i tempi s… - giorgia_notari : @SswagAle93 gliel’hai detto o l’hai fatto di nascosto? -