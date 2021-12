VIDEO Empoli-Milan 2-4, highlights, gol e sintesi: doppietta di Kessié, rossoneri a -4 dall’Inter (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Milan ha sconfitto l’Empoli per 4-2 nel match valido per la 19ma giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I rossoneri si sono imposti allo Stadio Castellani e sono tornati alla vittoria dopo la battuta d’arresto contro il Napoli, rilanciandosi in classifica generale. La squadra di Stefano Pioli è sempre seconda in classifica generale, a quattro punti di distacco dalla capolista Inter al termine del girone di andata. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 12? con Kessié che ha concretizzato l’invito di Giroud, ma sei minuti più tardi Bajrami ha pareggiato. La doppietta di Kessié al 42? ha rispedito in avanti il Milan, poi nella ripresa sono arrivate le reti di Florenzi ed Hernandez tra 63? e 69? per chiudere definitivamente i conti. All’85mo minuto Pinamonti ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilha sconfitto l’per 4-2 nel match valido per la 19ma giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. Isi sono imposti allo Stadio Castellani e sono tornati alla vittoria dopo la battuta d’arresto contro il Napoli, rilanciandosi in classifica generale. La squadra di Stefano Pioli è sempre seconda in classifica generale, a quattro punti di distacco dalla capolista Inter al termine del girone di andata. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 12? conche ha concretizzato l’invito di Giroud, ma sei minuti più tardi Bajrami ha pareggiato. Ladial 42? ha rispedito in avanti il, poi nella ripresa sono arrivate le reti di Florenzi ed Hernandez tra 63? e 69? per chiudere definitivamente i conti. All’85mo minuto Pinamonti ha ...

