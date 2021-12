Riparte "Sempre aperti a donare" pasti caldi a chi in difficoltà (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Riparte "Sempre aperti a donare", l'iniziativa solidale di McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald, che, insieme a Banco Alimentare e Comunità di Sant'Egidio, doneranno pasti caldi a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021)", l'iniziativa solidale di McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald, che, insieme a Banco Alimentare e Comunità di Sant'Egidio, donerannoa ...

Advertising

CorriereQ : Riparte “Sempre aperti a donare” pasti caldi a chi in difficoltà - ClaudiaGiunti : RT @Sabry19465566: Buongiorno oggi si riparte da qui ?????????? #LoveIsInTheAir Gli #EdSer rimarranno per sempre nel mio cuore ?? e nel mio… - ainhoa_carreira : RT @Sabry19465566: Buongiorno oggi si riparte da qui ?????????? #LoveIsInTheAir Gli #EdSer rimarranno per sempre nel mio cuore ?? e nel mio… - giulianabianco4 : RT @Sabry19465566: Buongiorno oggi si riparte da qui ?????????? #LoveIsInTheAir Gli #EdSer rimarranno per sempre nel mio cuore ?? e nel mio… - mahonoangel : RT @Sabry19465566: Buongiorno oggi si riparte da qui ?????????? #LoveIsInTheAir Gli #EdSer rimarranno per sempre nel mio cuore ?? e nel mio… -