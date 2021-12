Partoriscono quattro no vax, una e' grave (Di mercoledì 22 dicembre 2021) All'ospedale Borgo Trento di Verona quattro donne no vax affette da Covid - 19 hanno partorito, i rispettivi figli sono sotto osservazione in una fase estremamente delicata. 22 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) All'ospedale Borgo Trento di Veronadonne no vax affette da Covid - 19 hanno partorito, i rispettivi figli sono sotto osservazione in una fase estremamente delicata. 22 dicembre 2021

