Inter, basta un gol di Dumfries: Torino ko, prove di fuga scudetto. Roma beffata, la Sampdoria pareggia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'Inter non si ferma e ora spera nella fuga scudetto. I nerazzurri, già campioni d'inverno, vincono anche contro il Torino a San Siro, nell'ultima gara del girone d'andata: basta un gol di Dumfries in contropiede alla mezz'ora per garantire i tre punti agli uomini di Simone Inzaghi e portare a 7 il vantaggio su Napoli e Milan, in attesa delle gare delle inseguitrici. In ogni caso, anche in una serata non troppo brillante, segnali di straordinaria solidità e condizione psico-fisica. Il Toro di Juric fa bella figura, spreca alcune buone occasioni nella ripresa anche se i nerazzurri hanno sfiorato il bis in un paio di circostanze con Sanchez nel finale. Nelle altre due gare delle 18.30, stecca la Roma di Mourinho fermata sull'1-1 in casa dalla Sampdoria. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'non si ferma e ora spera nella. I nerazzurri, già campioni d'inverno, vincono anche contro ila San Siro, nell'ultima gara del girone d'andata:un gol diin contropiede alla mezz'ora per garantire i tre punti agli uomini di Simone Inzaghi e portare a 7 il vantaggio su Napoli e Milan, in attesa delle gare delle inseguitrici. In ogni caso, anche in una serata non troppo brillante, segnali di straordinaria solidità e condizione psico-fisica. Il Toro di Juric fa bella figura, spreca alcune buone occasioni nella ripresa anche se i nerazzurri hanno sfiorato il bis in un paio di circostanze con Sanchez nel finale. Nelle altre due gare delle 18.30, stecca ladi Mourinho fermata sull'1-1 in casa dalla. ...

