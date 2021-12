Traffico Roma del 21-12-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Urbano della A24-teramo Tor Cervara la tangenziale est in direzione del centro e sulla tangenziale code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico e tre via Prenestina in viale Castrense verso San Giovanni code anche sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Casilina e la via Appia È tra la Cassia l’Aurelia lungo la carreggiata esternaintenso sulle principali strade Si segnala un incidente a precedente in via di Villa Troili all’altezza di via degli Aldobrandeschi altro incidente in Piazza Ippolito Nievo 1 ancora entrati in viale Angelico con è possibile chiusura causa di rilievi tra via Dardanelli via Carlo Mirabello dalle 8 per lavori di potatura chiusa corso Trieste da via ...