Spal, più di dieci positivi al Covid: pronta a intervenire l'Asl (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono adesso ben undici i positivi al Covid-19 tra le fila della Spal, che in Serie B dovrebbe affrontare domenica 26 dicembre il Benevento nella diciannovesima e ultima giornata del girone di andata. Il club emiliano, però, potrebbe subire l'intervento da parte dell'Asl di riferimento che potrebbe decidere di fermare l'attività sportiva e dunque vietare di scendere in campo contro i sanniti. In tal caso sarebbe a rischio pure l'altra gara interna contro il Pisa del 29 dicembre. SportFace.

