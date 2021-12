Serie C 2021 2022 | solo un pareggio tra Albinoleffe e Pro Patria | è 1-1

(Di martedì 21 dicembre 2021) Match interessante e pieno di emozioni quello trae Proche si chiude con unper 1-1. Due gol e qualche occasione, che portano dalla parte dell’il match. 1 punto a testa.che rimane appena dentro la zona play off. Proche rimane appena dentro alla zona play out. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che parte subito molto forte, con l’che sorprende una Propropositiva. Manconi porta in vantaggio i padroni di casa già al settimo minuto. Continua la Proa fare la partita, ma il primo tempo finisce qui. Si va negli spogliatoi sull’1-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo invece vede la partenza sprint dell’, che però non ...

