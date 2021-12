(Di martedì 21 dicembre 2021)Diha voluto diffondere undiattraverso un post sul suo profilo Instagram. La ragazza sta vivendo un periodo di cambiamento è un po’ stanca e non molto rilassata e la sua pelle reagisce di conseguenza. Nella foto, la vincitrice del Gf Vip 4 infatti fa vedere il suo viso con alcuni brufoli. Ecco cosa ha scritto: Ed eccoci qua. Periodo impegnativo sotto tanti punti di vista: al lavoro (che grazie a Dio non manca. Ma stressa, ecse stressa). Nella vita privata (perché insomma siamo pur sempre esseri umani che provano emozioni). E mettiamoci anche un bel trasloco. Sia chiaro: SONO FELICE E CONTENTA. Ma diciamo che relax e tranquillità sono ben altra cosa. E quindi la mia pelle cosa fa? Mi parla. Mi sta dicendo “Pao, forse è ...

Paola Di Benedetto lancia un bel messaggio di body positivity: "Gli stron*i rimangono stron*i, voi andate bene esattamente come siete!".
Paola Di Benedetto, sul suo profilo social di Instagram, seguendo l'esempio di molte altre sue colleghe come Aurora Ramazzotti e Giulia De Lellis, ha pubblicato una foto in cui si mostra al naturale.