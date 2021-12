Monossido killer | due uomini trovati morti insieme ai loro due cani

Advertising

il Resto del Carlino

Ciò aveva fatto sì che la quantità diimmessa nell'ambiente, fosse aumentata sensibilmente. Inoltre - prosegue l'accusa - il tubo di scarico "non risultava realizzato a regola d'arte", ...Un imprenditore morto e una ragazza trovata in fin di vita, salvata seppure con ripercussioni gravissime dovute aldi carbonio prodotto da una caldaia. Questo il bilancio delsilenzioso, invisibile e inodore, che il 14 ottobre del 2016 colpì all'interno di un appartamento di via Trieste. Per la ...Due uomini sono stati trovati morti insieme ai loro cani in una casa Bosco Chiesanuova, nella Lessinia, nel veronese. Il decesso è dovuto a esalazioni di monossido di carbonio. Il ritrovamento è stato ...Per la procura lo scarico difettoso causò la morte di un imprenditore e l’avvelenamento di una ragazza a Ravenna. Nei guai un uomo di Cavriago ...